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Ловчев – о Заболотном: «Это опущение «Спартака»

7 июля 2025, 21:21
6

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев продолжает критиковать решение «Спартака» подписать Антона Заболотного.

– Когда покупают Заболотного, мне трудно это понять. И когда мне рассказывают, что он где‑то там что‑то забивать будет… он слабый игрок для меня!

– Ему есть, что доказывать.

– А до этого не надо было? В его годы скоро заканчивать надо. Ничего он не может разнообразить. Он будет игроком запаса в этом «Спартаке».

Беря таких игроков, это опущение «Спартака». Я извиняюсь перед ним. Все вы говорите: он игрок – функционал. «Спартаку» нужен хороший игрок.

Люди, которые не болеют за «Спартак», еще скажут «спасибо» Заболотному после окончания сезона. С этим футболистом «Спартак» бороться за первое место не будет.

Давайте так: пусть Заболотный докажет мне, что он хороший футболист. Пусть это будет для него мотивацией.

  • В прошедшем сезоне Заболотный оформил 6+6 в 31 матче за «Химки».
  • Форвард стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
  • «Спартак» заключил с ним контракт по схеме «1+1».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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O-kolesov
1751913074
Опущеный Спартак - это круто. Ржунимагу
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Mirak92
1751913403
Человек играет как может. Да не уровень Спартака. Но унижение русского футбола, это такая мерзость, как Ловчев, губерниев, мостовой и прочи сброд, который показывает свою желчь. Мне их даже не жалко. Пропавшие и жалкие люди. Удачи Зе.
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Sancool
1751914209
я мечтал о продаже или уходе Заболотного когда он играл за ЦСКА.И был очень рад, когда это случилось. Но Ловчев в высказываниях перебарщивает.
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...уефан
1751914250
..."разящая рука" Серафимыча на Матч ТВ. Суров бродяга, но за деньги...
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VVM1964
1751915247
Да угомонитесь уже !!! Спартак НЕ КУПИЛ, а взял бесплатно игрока ЗАПАСА !!! Разговор НИ О ЧЕМ !!! Это не какой то основной трансфер, а так - "чтобы было" на всякий случай !!!... Ушел Игнатов - уже забыли !, на его место взяли Заболотного ... Считаю, что при необходимости, выйдя на замену окажет больше пользы !... ( сравнение игроков весьма условное )
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Хулиганин
1751919899
Как заболели уже эти совковые быдланы. Ловчев, Пономарев и прочие. Лексикон как у гопоты за гаражами.
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