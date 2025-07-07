Ловчев – о Заболотном: «Это опущение «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев продолжает критиковать решение «Спартака» подписать Антона Заболотного.

– Когда покупают Заболотного, мне трудно это понять. И когда мне рассказывают, что он где‑то там что‑то забивать будет… он слабый игрок для меня!

– Ему есть, что доказывать.

– А до этого не надо было? В его годы скоро заканчивать надо. Ничего он не может разнообразить. Он будет игроком запаса в этом «Спартаке».

Беря таких игроков, это опущение «Спартака». Я извиняюсь перед ним. Все вы говорите: он игрок – функционал. «Спартаку» нужен хороший игрок.

Люди, которые не болеют за «Спартак», еще скажут «спасибо» Заболотному после окончания сезона. С этим футболистом «Спартак» бороться за первое место не будет.

Давайте так: пусть Заболотный докажет мне, что он хороший футболист. Пусть это будет для него мотивацией.