Шнякин похвалил «Спартак» за трансфер Заболотного: «Минимум 6 голов в сезоне»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин одобрил трансфер нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«А мне НРАВИТСЯ трансфер Заболотного. Уж как 3 недели со всеми спорю на эту тему. Мне зачем-то напоминают о прошлом Антона – оно якобы плохо склеивается со спартаковской реальностью. Хм, а Заболотный в вашем сознании всерьез с «Зенитом» ассоциируется? Или с ЦСКА? Или с «Сочи»? По-моему, никакой привязки клубной нет.

Кто-то усмехается над самим фактом покупки 34-летнего форварда из Химок, когда на рынке Комличенко, Голенков, Сергеев. А кто из них готов быть форвардом-функцией? Все трое согласились бы много времени на банке провести? При этом не у Карпина. Кто согласился бы на ту зарплату, с которой смирился Зе? И ведь в «Спартаке» надо конкурировать не только с лучшим бомбардиром прошлого чемпа Угальде, но и с Гарсией.

Легионеры разнообразные есть? Ну да, бывают. Мы недавно посмотрели на упитанного Виллиана, на ленивого Николсона. Вы, к слову, можете себе представить, чтоб у Заболотного были проблемы с весом или самоотдачей? Или с адаптацией? Или с поведением/выдержкой? Напомню, человек из жопы втордива вылез.

34 года? По-моему, все давно в курсе, что Антон – физподготовочный фрик, исполняющий сальтухи. За сезон в «Химках» не помню игры, чтобы он явно не вывозил и умирал. К тому же в «Спартак» он идет форвардом подмены, выходящим на 10-25 минут. Выдающаяся выносливость здесь не требуется.

Зато требуется форвард-инструмент, молоток с пружиной, центрфорвард, обожающий борьбу в целом и верховую борьбу в частности. Такой всегда нужен в РПЛ. ВСЕГДА. Никогда не было иначе. Упрощение игры в кризисные отрезки или в концовках плохих матчей, херовые газоны, мерзкая погода, да мало ли причин на столба закидывать? Каково Спартаку весной без форварда-громилы было? Норм в Казани вышло? При тысяче подач. А в Грозном? В Москве с «Динамо Мх» отыгрались в концовке или как? С Динамо московским в концовочке тоже ведь навешивали. И тд. Почти уверен: будь Заболотный в Спартаке уже весной, очков накопилось бы чуть больше.

Да, сам Антон – вполне себе российский футбольный мем. Вот только в «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и сборную России не за приколы берут. Помню, много лет назад Дэн Казанский предъявлял Черчесову в эфире: «Где наш золотой актив? Где Миранчук и Чалов, почему Заболотный?» А потом при тренере Березуцком Заболотный выбил Чалова уже из армейской основы. Не просто так ведь, да?

Недавно рылся в статистике Заболотного. Взял только РПЛ. Знаете, сколько в среднем минут уходит у него на 1 результативное действие? 180. То есть 1 балл за 2 матча. По-моему, не дурно. Или берем последние 5 чемпионатов: у Заболотного 32+19. Есть стабильность, работа на команду, умение адаптироваться под разных партнеров. А если среди них будет Маркиньос с его подачей…

В общем, я уже забился на один спор: минимум 6 голов Заболотного. Причем именно в чемпе. Понимаю, что условный Комличенко статусу «Спартака» был бы органичнее, а работа менеджмента получила бы меньше критики. Но есть ощущение, что с таким выбором напада-джокера красно-белые не прогадали.

Среди всей этой мишуры забывается личность. И мне хочется поздравить самого Антона: выбить столько топ-клубов за карьеру, которая варилась в Брянске, Уфе и Воронеже… Пару раз звал Заболотного в гости в «Коммент.шоу», когда вещал там. Антон (очень толковый спикер, кстати) отказывался. Но, кажется, его большое видеоинтервью было бы отличным контентом. Полезным для многих», – написал Шнякин.