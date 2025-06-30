Карпин прокомментировал крупную победу «Динамо» над ОФК

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча с ОФК.
- Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
- Голы забили Максим Осипенко, Ярослав Гладышев, Лука Гагнидзе и Егор Смелов.
- У динамовцев две подряд крупных победы при Карпине.
– Какие впечатления после игры?
– Главное впечатление, что все удовлетворило, кроме счета, наверное. При том, что счет 4:0, он должен быть больше, реализация не удовлетворила.
Но ребята под нагрузками, ноги и голова не свежие. Возможно, если будут готовы на 100%, это тоже улучшим.
– Есть что‑то еще, что не понравилось?
– Все понравилось после двух недель работы, после нескольких тренировок по обороне, атаке. Ребята все делали, выполняли.
Где‑то лучше, где‑то хуже, но претензий точно ни к кому не может быть.
Источник: «Матч ТВ»