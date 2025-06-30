Карпин прокомментировал крупную победу «Динамо» над ОФК

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча с ОФК.

Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.

Голы забили Максим Осипенко, Ярослав Гладышев, Лука Гагнидзе и Егор Смелов.

У динамовцев две подряд крупных победы при Карпине.

– Какие впечатления после игры?

– Главное впечатление, что все удовлетворило, кроме счета, наверное. При том, что счет 4:0, он должен быть больше, реализация не удовлетворила.

Но ребята под нагрузками, ноги и голова не свежие. Возможно, если будут готовы на 100%, это тоже улучшим.

– Есть что‑то еще, что не понравилось?

– Все понравилось после двух недель работы, после нескольких тренировок по обороне, атаке. Ребята все делали, выполняли.

Где‑то лучше, где‑то хуже, но претензий точно ни к кому не может быть.