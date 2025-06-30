Батраков раскрыл свою будущую машину

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, какой автомобиль планирует купить.
– Какую машину планируете купить в будущем?
– BMW, наверное, но пока водительских прав нет. Не думал об этом сильно.
Машину куплю только после того, как накоплю на квартиру.
– Родители советуют, как распоряжаться деньгами?
– Да, советуют мне как раз копить на квартиру.
- 20-летний Батраков в составе «Локомотива» оформил 15+10 в 37 матчах.
- Его признали лучшим молодым игроком в сезоне-2024/25 по версиям РПЛ и РФС.
Источник: «Советский спорт»