Батраков раскрыл свою будущую машину

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, какой автомобиль планирует купить.

– Какую машину планируете купить в будущем?

– BMW, наверное, но пока водительских прав нет. Не думал об этом сильно.

Машину куплю только после того, как накоплю на квартиру.

– Родители советуют, как распоряжаться деньгами?

– Да, советуют мне как раз копить на квартиру.