Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев прокомментировал спор с Радимовым на ящик пива

30 июня 2025, 12:45
2

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о споре с Владиславом Радимовым.

  • Стороны поспорили на ящик пива.
  • Предмет спора – голы форварда. Радимов утверждает, что Соболев забьет меньше 20 голов. Александр заявил, что дойдет до 20.
  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

– Какую цель перед собой ставишь на предстоящий сезон?

– Я с Радимовым поспорил на 20 мячей. Спор есть спор. Я лично перед собой не ставлю цели по забитым мячам. Я хочу, чтобы команда побеждала в каждой игре.

Еще по теме:
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно» 1
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 11
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ» 5
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1751281079
ага конечно) сколько забил в прошлом сезоне то?) дай бог голов 6-7?
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
6
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
3
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
1
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
1
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
4
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
9
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Все новости
Все новости
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
8
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
26
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
2
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
12
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+