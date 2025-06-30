Соболев прокомментировал спор с Радимовым на ящик пива

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о споре с Владиславом Радимовым.

Стороны поспорили на ящик пива.

Предмет спора – голы форварда. Радимов утверждает, что Соболев забьет меньше 20 голов. Александр заявил, что дойдет до 20.

«Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

– Какую цель перед собой ставишь на предстоящий сезон?

– Я с Радимовым поспорил на 20 мячей. Спор есть спор. Я лично перед собой не ставлю цели по забитым мячам. Я хочу, чтобы команда побеждала в каждой игре.