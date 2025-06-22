Хаби Алонсо высказался о Винисиусе после его решения удалить фото с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с Винисиусом.

Форвард ранее убрал упоминание о «Реале» из своего профиля в соцсетях и открепил фото с трофеем Лиги чемпионов.

Бразилец подвергся критике в соцсетях после матча с «Аль-Хилялем» (1:1), в котором он не отметился результативными действиями и получил желтую карточку за симуляцию.

«Не думаю, что ему нужно напоминать об этой ситуации.

С ним все в порядке, но мы все хотим подтолкнуть его, чтобы он снова играл решающую роль, как делал это много раз», – сказал Алонсо.