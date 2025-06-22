Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Винисиус удалил фотографии с трофеями ЛЧ в составе «Реала»

Сегодня, 10:25
1

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отредактировал свою биографию в одной из социальных сетей. Он удалил ранее закрепленные фотографии с победными трофеями в Лиге чемпионов.

Также бразилец отредактировал свою биографию. Она стала еще более нейтральной и безличной, хотя «Реал» никогда не упоминался в ней напрямую.

Этот шаг вызвал обсуждение в социальных сетях относительно будущего Винисиуса в клубе. Некоторые интерпретировали это как признак его неуверенности в приверженности «Реалу».

Однако наиболее вероятным объяснением является то, что он удалил посты из-за большого количества оскорблений, которые он получал в комментариях.

В сторис Винисиуса остаются изображения из Майами, где он в настоящее время находится в расположении «Реала» на клубном чемпионате мира.

  • Ранее бразилец подвергся критике в соцсетях после матча мадридцев с «Аль-Хилялем» (1:1), в котором он не отметился результативными действиями и получил желтую карточку за симуляцию.
  • Ожидается, что 24-летний вингер подпишет новый контракт с «Реалом» перед стартом нового сезона.

Еще по теме:
Мбаппе госпитализировали в США 11
«Реал» озвучил «Арсеналу» цену на Родриго 2
Хаби Алонсо рассказал о травмах Мбаппе и Винисиуса
Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Клубный чемпионат мира Реал Винисиус
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1750579694
Винисиус застеснялся - "биографию отредактировал и сделал более нейтральной и безличной ..." А сразу голову включать слабо , долото ? Публичные люди , однако , а поступки как у младенцев .
Ответить
Главные новости
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
12:01
Карпин оценил перспективы Захаряна в «Сосьедаде»
11:34
Аршавин рассказал, чем занимается в «Зените»
11:14
3
ФотоРоссийский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
10:50
Карпин не изучает биографии игроков сборной России: «Еще мне этого не хватало»
10:32
2
Винисиус удалил фотографии с трофеями ЛЧ в составе «Реала»
10:25
1
«Зенит» может сыграть товарищеский матч с европейским клубом
09:52
3
Форвард ЦСКА может перейти в другой клуб РПЛ
09:38
Карпин назвал свою задачу в «Динамо»
09:10
5
Медведев одним словом ответил на вопрос о Жедсоне
08:36
6
Все новости
Все новости
Винисиус удалил фотографии с трофеями ЛЧ в составе «Реала»
10:25
1
«Реал Овьедо» с помощью 40-летнего Касорлы вернулся в Примеру спустя 24 года
00:49
Стало известно, когда и куда уйдет Левандовски из «Барселоны»
Вчера, 11:14
2
Экс-порноактриса заявила, что Ямаль хотел с ней встретиться – Ламин ответил
Вчера, 01:23
4
«Барселона» купила вратаря за 25 миллионов
20 июня
4
Фото29-летняя модель прокомментировала совместный отдых с 17-летним Ямалем
20 июня
8
Мбаппе госпитализировали в США
19 июня
11
«Барселона» намерена избавиться от семи игроков
19 июня
1
Раскрыта зарплата Нико Уильямса в «Барселоне»
19 июня
«Реал» озвучил «Арсеналу» цену на Родриго
19 июня
2
Зайнутдинов может перейти в «Реал»
18 июня
10
Капелло ответил, кому вручил бы «Золотой мяч»
18 июня
2
Фото«Барселона» объявила о переходе вратаря за 25 миллионов
18 июня
Будущий вратарь «Барселоны» выкупил свой контракт у «Эспаньола»
18 июня
ФотоЯмаля уличили в романе со звездой OnlyFans, которая старше него на 12 лет
17 июня
7
«Реал» отказался от Дьекереша по двум причинам
17 июня
Ямаль отправился в Бразилию, чтобы встретиться с кумиром
17 июня
4
Отказавший ЦСКА Алмейда возглавил 7-кратного победителя Лиги Европы
16 июня
«Реал» может бесплатно подписать несколько игроков через год
15 июня
Мостовой дал совет Захаряну о месте продолжения карьеры
15 июня
1
«Реал» определился с заменой Винисиусу
15 июня
В «Барселоне» не рассчитывают на четырех футболистов
14 июня
2
Луис Суарес охарактеризовал Ямаля
14 июня
Родриго принял окончательное решение по своему будущему в «Реале»
14 июня
«Барселона» может взять кредит на покупку нового вратаря
13 июня
5
«Реал» объявил о трансфере Мастантуоно за 45 миллионов
13 июня
1
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
13 июня
Фото«Реал» представил Трента
12 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 