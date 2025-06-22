Винисиус удалил фотографии с трофеями ЛЧ в составе «Реала»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отредактировал свою биографию в одной из социальных сетей. Он удалил ранее закрепленные фотографии с победными трофеями в Лиге чемпионов.

Также бразилец отредактировал свою биографию. Она стала еще более нейтральной и безличной, хотя «Реал» никогда не упоминался в ней напрямую.

Этот шаг вызвал обсуждение в социальных сетях относительно будущего Винисиуса в клубе. Некоторые интерпретировали это как признак его неуверенности в приверженности «Реалу».

Однако наиболее вероятным объяснением является то, что он удалил посты из-за большого количества оскорблений, которые он получал в комментариях.

В сторис Винисиуса остаются изображения из Майами, где он в настоящее время находится в расположении «Реала» на клубном чемпионате мира.