Реакция Червиченко на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на желание клуба подписать нападающего Антона Заболотного.

«Радует, что «Спартак» ищет большого игрока, но Заболотный не соответствует чемпионским амбициям. Это полезный футболист для «Химок» и других команд, которые борются за выживание. Если руководство «Спартака» заявляет, что клуб будет бороться за чемпионство и победу в Кубке России, Заболотный – слишком возрастной игрок и недостаточно хорош для этих целей.

Было бы лучше, если бы «Спартак» подписал Мирлинда Даку вместо Заболотного. Это было бы логичнее и грамотнее. Мирлинд хорош и напорист. Также он приличный провокатор, что «Спартаку» и надо, чтобы соперникам показывали больше карточек», – сказал Червиченко.