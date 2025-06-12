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  • Реакция Червиченко на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»

Реакция Червиченко на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»

12 июня 2025, 18:55
15

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на желание клуба подписать нападающего Антона Заболотного.

«Радует, что «Спартак» ищет большого игрока, но Заболотный не соответствует чемпионским амбициям. Это полезный футболист для «Химок» и других команд, которые борются за выживание. Если руководство «Спартака» заявляет, что клуб будет бороться за чемпионство и победу в Кубке России, Заболотный – слишком возрастной игрок и недостаточно хорош для этих целей.

Было бы лучше, если бы «Спартак» подписал Мирлинда Даку вместо Заболотного. Это было бы логичнее и грамотнее. Мирлинд хорош и напорист. Также он приличный провокатор, что «Спартаку» и надо, чтобы соперникам показывали больше карточек», – сказал Червиченко.

  • 33-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
  • Заболотный ранее играл за ЦСКА, «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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Цугундeр
1749744149
Реакция Червоточненко похрен..) Но , вот что умиляет.. Сидит такой Артём Сергеевич Дзюба в Акроне, в "этосамое" не дует и ржёт ,то над соболем ,то над манекеном..а то и до Комли глаз опустит.) "Как дети малые")))
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Cleaner
1749744265
Червиченко в открытую заявил, что СПАРТАК - КОМАНДА ПРОВОКАТОРОВ! СТЫДНО за Спартак...(((
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BRO_football
1749744868
Вот это бомба-трансфер! Хоть бы состоялся! Великий Зе должен играть!
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FCSpartakM
1749745733
Зе - это , конечно, издевательство над болелами или такая шутка, но накуй брать Даку? 10 мультов платить за истекающего? у нас есть в чемпе пациенты, кто такое умеет. В Спартаке еще не совсем так плохо с логикой.
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Дед otmoros
1749747625
Болото - подлец и дурак! Никогда не забуду как это чмо радовалось своему голу и провоцировало Ростовских 16-17летних пацанов. Гниль она везде гниль. Или кулика к кулику тянет? Загадочно...
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FWSPM
1749747825
Даку не рассматривают из за станковича...насчет заболотного это просто треш если правда. Хотя после новостей о том что станкович уговаривал колю дельфиненко нечему удивляться
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DOCTOR PENALTY
1749749149
Спартак решил укрепиться грозой манекенов. (( Но лучше бы грозой вратарей. """""
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ZAITZEFF2011
1749749976
Полная деградация на трансферном рынке(
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Дмитрий-Лахов-google
1749759068
Позорище,во что превратили клуб?скоро люди вместо цирка на Спартак будут ходить.
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Romeo 123
1749763166
Всё правильно сказано , деньги на ветер - заболотный
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