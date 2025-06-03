Барбоза: «Все идет к снятию бана с России»

Агент Паулу Барбоза видит предпосылки для снятия бана с России.

«Надо понимать, что на данном этапе всe идeт к тому, что в ближайшее время российские клубы и сборные будут иметь возможность играть на международных турнирах.

Потому дальше будет возможность соперничать с другими европейскими командами и сборными. И тогда российский футбол будет ещe больше развиваться. Будем надеяться. Но все идeт к этому», – считает португалец.