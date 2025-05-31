Агент объяснил, почему сомневается в трансфере Сперцяна в «Порту»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ближе к продлению контракта с «быками», чем к трансферу в Примейру.

– Мне трудно сказать об интересе «Порту» к Сперцяну. Мне это неизвестно. Пишут многое. Но наверное, он ближе к тому, чтобы продлить контракт с «Краснодаром», чем к отъезду куда‑либо.

– Вам не очень верится, что он перейдет в «Порту»?

– По разным причинам мне так кажется. Особенно по экономическим. Думаю, этот трансфер будет осуществить трудно.

– Тем не менее когда переходить в европейский клуб, если не сейчас?

– Если он всe же сделает этот шаг, то будет готов к игре в Европе. Он талантливый игрок. И талантливые футболисты могут играть везде.

– Ему бы чемпионат Португалии подошел по стилю?

– Думаю, ему бы подошел не только португальский, но и испанский, и итальянский. Он хороший игрок. Сперцян мог бы там отлично играть.