Реакция Мостового на назначение Абаскаля в мексиканский клуб

Александр Мостовой отреагировал на новость, что Гильермо Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

«Ну и слава Богу. Хорошо, что далеко от нас. Мексиканцам все равно, кого брать. А нам надо забывать о таких не футбольных людях», – сказал Мостовой.