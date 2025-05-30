Реакция Мостового на назначение Абаскаля в мексиканский клуб

Александр Мостовой отреагировал на новость, что Гильермо Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
«Ну и слава Богу. Хорошо, что далеко от нас. Мексиканцам все равно, кого брать. А нам надо забывать о таких не футбольных людях», – сказал Мостовой.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
- «Атлетико Сан-Луис» занял 15-е место в Клаусуре чемпионата Мексики-2024/25.
Источник: «Спорт-Экспресс»