В РФС рассказали, как «Химки» могут сохранить профессиональный статус

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с «Химками».

Клубу не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за долгов.

Химчане финишировали в чемпионате на 12-м месте.

Сегодня они объявили о роспуске второй команды.

«Я считаю, что РПЛ как организация, у которой есть права на проведение соревнований, сделала по «Химкам» все абсолютно правильно, но при этом ничего сверхъестественного не делалось.

РПЛ приняла правильное решение, досрочно выплатив деньги. Мы поддерживаем это решение.

Были ли основания лишать «Химки» лицензии в тот момент? Нет, не было. У разных клубов в разные годы существуют разные проблемы. Дальше есть юридический механизм решения споров.

По нашим данным, на Первую лигу «Химки» не подавали лицензию, не успели в связи с истекшим сроком. На Вторую лигу еще есть шанс до середины июня отправить заявку», – сказал Митрофанов.