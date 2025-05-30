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⚡️ Трент стал игроком «Реала»

30 мая 2025, 13:26
9

Защитник Трент Александер-Арнольд подписал контракт с «Реалом». Ранее он выступал за «Ливерпуль».

Клубы достигли соглашения о досрочном переходе англичанина, что позволит ему сыграть за мадридцев на клубном чемпионате мира. Соглашение Александера-Арнольда с «Реалом» рассчитано с 1 июня 2025 года по 30 июня 2031-го.

  • Контракт игрока с «Ливерпулем» истекал 30 июня. Клубный чемпионат мира-2015 стартует 15 июня.
  • Transfermarkt указывает, что сумма отступных за досрочный переход составляет 10 миллионов евро.
  • 26-летний Александер-Арнольд в этом сезоне провел за «Ливерпуль» 44 матча, забил 4 гола, отдал 8 передач.
  • Он выступал за «красных» всю карьеру, дебютировав в основном составе в сезоне-2016/17.

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Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Александер-Арнольд Трент
Комментарии (9)
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Mirak92
1748601581
Мощное усиление
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PushkaStrashnaya
1748603340
Теперь на правом фланге обороны два игрока, Саша и Арнольд. Александр будет атаковать а Арнольд оборонять.
Ответить
Snek
1748603652
Кинул Ливерпуль получается
Ответить
Spartak_forv@
1748609341
Угловые хорошо подаёт.В Испании об этом знают
Ответить
темирхан
1748615535
Арнольд стал игроком ГОВНА!
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