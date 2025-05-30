⚡️ Трент стал игроком «Реала»

Защитник Трент Александер-Арнольд подписал контракт с «Реалом». Ранее он выступал за «Ливерпуль».

Клубы достигли соглашения о досрочном переходе англичанина, что позволит ему сыграть за мадридцев на клубном чемпионате мира. Соглашение Александера-Арнольда с «Реалом» рассчитано с 1 июня 2025 года по 30 июня 2031-го.