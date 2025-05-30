Защитник Трент Александер-Арнольд подписал контракт с «Реалом». Ранее он выступал за «Ливерпуль».
Клубы достигли соглашения о досрочном переходе англичанина, что позволит ему сыграть за мадридцев на клубном чемпионате мира. Соглашение Александера-Арнольда с «Реалом» рассчитано с 1 июня 2025 года по 30 июня 2031-го.
- Контракт игрока с «Ливерпулем» истекал 30 июня. Клубный чемпионат мира-2015 стартует 15 июня.
- Transfermarkt указывает, что сумма отступных за досрочный переход составляет 10 миллионов евро.
- 26-летний Александер-Арнольд в этом сезоне провел за «Ливерпуль» 44 матча, забил 4 гола, отдал 8 передач.
- Он выступал за «красных» всю карьеру, дебютировав в основном составе в сезоне-2016/17.
Источник: официальный сайт «Реала»