Стало известно, сколько «Динамо» заплатит за Осипенко

«Динамо» близко к покупке защитника Максима Осипенко у «Ростова» за 1,5 миллиона евро.
Сейчас сторона игрока обсуждает личный контракт с бело-голубыми, переговоры еще не завершены.
- 31-летний Осипенко в текущем сезоне провел за «Ростов» 39 матчей, забил 10 голов, сделал 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт Осипенко с желто-синими рассчитан до лета 2027-го.
- Главным тренером «Динамо» вскоре может стать Валерий Карпин, который до 25 февраля этого года возглавлял «Ростов».
Источник: «Чемпионат»