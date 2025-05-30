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Стало известно, сколько «Динамо» заплатит за Осипенко

30 мая 2025, 12:01
7

«Динамо» близко к покупке защитника Максима Осипенко у «Ростова» за 1,5 миллиона евро.

Сейчас сторона игрока обсуждает личный контракт с бело-голубыми, переговоры еще не завершены.

  • 31-летний Осипенко в текущем сезоне провел за «Ростов» 39 матчей, забил 10 голов, сделал 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
  • Контракт Осипенко с желто-синими рассчитан до лета 2027-го.
  • Главным тренером «Динамо» вскоре может стать Валерий Карпин, который до 25 февраля этого года возглавлял «Ростов».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Осипенко Максим
Комментарии (7)
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boris63
1748598127
Раздули эпопею ни о чем.
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Чилим.
1748599073
Такими темпами распродаж Ростов по окончании сезона вылетит в фнл
Ответить
Garrincha58
1748600477
на очереди Щетинин Вахания Комаров может Голенков и борьба за живучесть
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SERG_1959
1748603026
что то дешево
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Дед otmoros
1748632919
Сливают козлы за копейки! Хапнуть напоследок. Мародёры , блин.
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