Раскрыта позиция Зиньковского насчет возвращения в «Спартак»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сомневается, что Антон Зиньковский будет играть за «Спартак» в следующем сезоне.

Антон провел 2-ю часть минувшего сезона в аренде в «Крыльях Советов».

Предсезонку игрок начнет со «Спартаком».

В минувшем сезоне у Зиньковского 18 матчей, 4 ассиста.

«Думаю, придется ему какую-то аренду искать. Я бы хотел, чтобы он играл за «Спартак». Но, мне кажется, что на это мало шансов.

Он, конечно, тоже хочет играть в клубе. Если поедет с ними на сборы, то будет доказывать», – сказал Ларин.