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Появились подробности отставки Осинькина из «Крыльев»

30 мая 2025, 08:47
5

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин был готов пойти на понижение зарплаты по новому контракту. Он был готов получать 3 миллиона рублей в месяц.

При этом клуб собирался установить потолок зарплаты главного тренера в 5 миллионов. А как сообщал телеграм-канал «Mash на спорте», оклад Осинькина в этом сезоне составлял 8 миллионов рублей.

Изначально между генеральным директором «Крыльев Советов» Робертом Тер-Абрамяном, его заместителем Русланом Пименовым и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым была договоренность о сохранении Осинькина на должности главного тренера.

Но затем появились инвесторы, поставившие перед руководством самарского клуба выбор между сохранением Осинькина и получением 220 миллионов рублей для закрытия долга в 800 миллионов.

Руководство самарской команды совместно с правительством региона согласилось заменить главного тренера, выбрав иного кандидата.

Игорь Осинькин покинет пост главного тренера «Крыльев Советов» по окончании контракта 31 мая 2025 года. Соглашение не было продлено по решению сторон.

  • Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с лета 2020 года.
  • Под его руководством команда выиграла турнир в Первой лиге и дошла до финала Кубка России в сезоне-2020/21.
  • В этом сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место с 31 очком.
  • В трех предыдущих чемпионатах России самарцы занимали 8-е, 12-е и 9-е места.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (5)
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Блямба
1748585934
Демократия, фуле
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Иван Петров 1986
1748586655
Появилась новая схема по отмывке денег, поэтому чтобы ее реализовать нужна смена тренера.
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russkiisergei
1748590661
не слили игру в декабре позорникам! вот они и обиделись. газпрём скорее всего платит, чтоб очередной фарм клуб сделать в РПЛ
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aldo conte
1748592061
"Крылья" на своём месте. Возьмут другого будет тоже самое, плюс-минус ступенька верх, ступенька вниз. Зачем убирать Осинькина? Он знает игроков, как облупленных, давно работает, зарекомендовал себя, хороший специалист. Нэ панымаю.
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VVS25
1748599141
Ох уж эти очередные "инвесторы", взяли и лишили Осинкина апельсинок
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