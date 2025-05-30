Появились подробности отставки Осинькина из «Крыльев»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин был готов пойти на понижение зарплаты по новому контракту. Он был готов получать 3 миллиона рублей в месяц.

При этом клуб собирался установить потолок зарплаты главного тренера в 5 миллионов. А как сообщал телеграм-канал «Mash на спорте», оклад Осинькина в этом сезоне составлял 8 миллионов рублей.

Изначально между генеральным директором «Крыльев Советов» Робертом Тер-Абрамяном, его заместителем Русланом Пименовым и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым была договоренность о сохранении Осинькина на должности главного тренера.

Но затем появились инвесторы, поставившие перед руководством самарского клуба выбор между сохранением Осинькина и получением 220 миллионов рублей для закрытия долга в 800 миллионов.

Руководство самарской команды совместно с правительством региона согласилось заменить главного тренера, выбрав иного кандидата.

Игорь Осинькин покинет пост главного тренера «Крыльев Советов» по окончании контракта 31 мая 2025 года. Соглашение не было продлено по решению сторон.