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  • Черданцев объяснил, почему поставил Николича выше Мусаева по итогам сезона

Черданцев объяснил, почему поставил Николича выше Мусаева по итогам сезона

30 мая 2025, 08:17
3

Комментатор Георгий Черданцев объяснил выбор в пользу главного тренера ЦСКА Марко Николича в составленной им символической сборной по итогам сезона-2024/25.

– За счет чего ЦСКА удалось показать такой прогресс весной?

– У себя в Telegram‑канале я составил символическую сборную чемпионата, Николич возглавил ее. Многие удивились, почему не Мусаев. Мне кажется, что в плане игры и работы человека, который только пришел и отработал всего лишь один сезон, Николич был лучше.

У ЦСКА был и остался явный недобор футболистов. Гуарирапа и Койта заиграли более‑менее во второй части сезона. Мне кажется, что ЦСКА – самая тренерская команда этого чемпионата. С конструкцией игры, которая была выстроена в зимний период. Мы это всe наблюдали на сборах в Абу‑Даби. Видели, какую работу делал Николич со своим ромбом. Это большая тренерская заслуга.

Николич сам нескромно говорил несколько раз в послематчевых интервью, что это у него лучшая команда второй части сезона. Результаты это только подтверждают.

ЦСКА повезло с тренером, безусловно. Если ЦСКА в следующем году сделает пару‑тройку хороших приобретений, будет явным претендентом на чемпионство.

  • 45-летний Николич возглавил ЦСКА перед началом прошлого сезона.
  • Команда заняла 3-е место в РПЛ с 59 очками после 30 матчей, отстав от чемпиона на 8 очков.
  • ЦСКА также сыграет в кубковом финале.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Николич Марко Мусаев Мурад Черданцев Георгий
Комментарии (3)
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ilich55
1748582761
В коем веке соглашусь с Черданцевым. Николич действительно очень грамотный тренер, который умеет ставить игру в нужное время и в нужном месте. Локомотив до сих пор кусает локти
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trener7
1748584242
Плохо когда игра у команды идёт немного на спад, то все начинают об..рать тренера.
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