Черданцев объяснил, почему поставил Николича выше Мусаева по итогам сезона

Комментатор Георгий Черданцев объяснил выбор в пользу главного тренера ЦСКА Марко Николича в составленной им символической сборной по итогам сезона-2024/25.

– За счет чего ЦСКА удалось показать такой прогресс весной?

– У себя в Telegram‑канале я составил символическую сборную чемпионата, Николич возглавил ее. Многие удивились, почему не Мусаев. Мне кажется, что в плане игры и работы человека, который только пришел и отработал всего лишь один сезон, Николич был лучше.

У ЦСКА был и остался явный недобор футболистов. Гуарирапа и Койта заиграли более‑менее во второй части сезона. Мне кажется, что ЦСКА – самая тренерская команда этого чемпионата. С конструкцией игры, которая была выстроена в зимний период. Мы это всe наблюдали на сборах в Абу‑Даби. Видели, какую работу делал Николич со своим ромбом. Это большая тренерская заслуга.

Николич сам нескромно говорил несколько раз в послематчевых интервью, что это у него лучшая команда второй части сезона. Результаты это только подтверждают.

ЦСКА повезло с тренером, безусловно. Если ЦСКА в следующем году сделает пару‑тройку хороших приобретений, будет явным претендентом на чемпионство.