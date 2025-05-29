Исключение «Химок» из РПЛ, отставка тренера «Ахмата», трофей «Челси», трансфер «Краснодара» и другие новости

«Химкам» не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ – есть реакция клуба, рискующего стать банкротом
«Краснодар» объявил о первом трансфере после чемпионства
«Фламенго» расчищает бюджет под трансфер спартаковца Барко
Принято окончательное решение по будущему Галактионова в «Локомотиве»
Педро может покинуть «Зенит» после упущенного чемпионства
«Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным
Президент ФИФА и влиятельные люди Саудовской Аравии добиваются участия Роналду в клубном ЧМ
«Урал» и «Пари НН» добились волевых побед в стыковых матчах за право выступать в РПЛ
«Ахмат» сменил тренера после поражения в 1-м стыке с «Уралом» – на вакантный пост есть четыре претендента
Сперцян готов перейти в «Лидс», но при одном условии – «Краснодар» уже определился с заменой для него
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Комличенко договорился с московским клубом, отказав «Спартаку»