Принято окончательное решение по будущему Галактионова в «Локомотиве»

Стало известно, продолжит ли Михаил Галактионов возглавлять «Локомотив» в сезоне-2025/26.

Заявление о будущем тренера сделал генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко.

– В конце сезона было много новостей о смене главного тренера. Значит ли сегодняшняя совместная пресс-конференция, что Галактионов остается?

– Да. Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность – и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем командой и двигаемся дальше.