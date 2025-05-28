Переходные матчи. «Пари НН» добыл волевую победу над «Сочи» (2:1), играя в большинстве с 38-й минуты

«Пари НН» на выезде переиграл «Сочи» в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ.

Нижегородцы пропустили на 14-й минуте, но смогли ответить двумя голами – в концовках каждого из таймов.

Сочинцы с 38-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Владимира Писарского.

Ответная встреча пройдет 31 мая в Нижнем Новгороде.

Россия. Переходные матчи. Первая игра

Сочи – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Пасевич, 14; 1:1 – Трошечкин, 45+4; 1:2 – Александров, 88.

Удаление: Писарский, 38 – нет.