Лига конференций. «Челси» выиграл турнир, разгромив в финале «Бетис» – 4:1!

«Челси» одержал волевую победу над «Бетисом» в финальном матче Лиги конференций.

Испанцы вели до 65-й минуты, после чего пропустили четыре безответных гола.

В составе «Бетиса» отличился Эз Абде, за «Челси» забивали Энцо Фернандес, Николас Джексон, Джейдон Санчо и Мойзес Кайседо.

Лига конференций. Плей-офф. Финал

Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:4 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Абде, 9; 1:1 – Фернандес, 65; 1:2 – Джексон, 70; 1:3 – Санчо, 83; 1:4 – Кайседо, 90+1.

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