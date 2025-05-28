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Заявление «Химок» по недопуску до РПЛ

Сегодня, 12:23
7

Пресс-служба «Химок» опубликовала заявление по поводу невыдачи клубу лицензии на следующий сезон РПЛ.

«Химки» не смогут принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе.

Все сотрудники «Химок» сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее», – написали химчане.

  • «Химки» финишировали в РПЛ 12-ми.
  • По ходу сезона у клуба были долги по зарплате.
  • Кто займет место «Химок» в РПЛ, пока неизвестно.

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Источник: телеграм-канал «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки
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Комментарии (7)
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Интерес
1748424731
А вы скиньтесь финансово ,все 2000 человек болельщиков и спасите клуб.В "Спартак" за помощью обратитесь,они ведь тоже убытки несут,ибо некуда списывать неликвид,к другим "выгодоприобретателям" существования клуба.
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СПОРТ 21 века
1748424931
Любопытная новость. Получается Оренбург остаётся. Наверное, такие нефутбольные обстоятельства возможны только в России. Не припомнится ни в одном чемпионате, чтобы команда заняла, условно говоря, последнее место и осталась потом в элите. В Америке ещё такое возможно, но там действует совсем другая система. Со стыками тоже странное дело. Есть информация, если команда не пройдёт своего соперника всё равно может остаться. Честно говоря, такие вещи только обесценивают, усилия, старания, победы. Зачем, например, нужно было Балтике занимать первое место, если она и так бы попала в РПЛ. Получается во главе угла сегодня ставится финансовая стабильность и преобладание спортивной арены. А все истинные спортивные достижения откинуты на второй план. Полный бардак..!
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АК 68
1748427068
Деньги вовремя платили бы и не было бы никаких проблем, а то "мы сделали максимум усилий" - что толку от ваших усилий, когда у ваших подопечных в кармане пусто.
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Армэн Мовсисян
1748427159
Захотел Карась и убил КС в игре со свинотой, захотел РФС и выкинул клуб из ПЛ. Димакратия, фуле тут
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Artemka444
1748429192
Химки закрыть на корню Болельщики это 10-15 человек Просто умора
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