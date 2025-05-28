Заявление «Химок» по недопуску до РПЛ

Пресс-служба «Химок» опубликовала заявление по поводу невыдачи клубу лицензии на следующий сезон РПЛ.
«Химки» не смогут принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе.
Все сотрудники «Химок» сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее», – написали химчане.
- «Химки» финишировали в РПЛ 12-ми.
- По ходу сезона у клуба были долги по зарплате.
- Кто займет место «Химок» в РПЛ, пока неизвестно.
Источник: телеграм-канал «Химок»