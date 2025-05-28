Заявление «Химок» по недопуску до РПЛ

Пресс-служба «Химок» опубликовала заявление по поводу невыдачи клубу лицензии на следующий сезон РПЛ.

«Химки» не смогут принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе.

Все сотрудники «Химок» сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее», – написали химчане.