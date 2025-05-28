Переходные матчи. Дубль Секулича принес «Уралу» волевую победу над «Ахматом»

В первом стыковом матче за место в РПЛ «Урал» дома выиграл у «Ахмата» со счетом 2:1.

Гол у гостей забил Георгий Мелкадзе на 21-й минуте. У хозяев после перерыва дубль сделал Мартин Секулич. Он забил гол с пенальти на 50-й минуте, а затем еще раз отличился на 59-й.

Ответный матч пройдет в Грозном 31 мая.

Россия. Переходные матчи. Первая игра

«Урал» (Екатеринбург) – «Ахмат» (Грозный) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мелкадзе, 21; 1:1 – Секулич, 50 (с пенальти); 2:1 – Секулич, 59.