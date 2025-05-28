Президент ФИФА и влиятельные люди Саудовской Аравии добиваются участия Роналду в клубном ЧМ

Будущее Криштиану Роналду остается неопределенным. Его контракт с «Аль-Насром» истекает в июне.

Стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества. Ожидается, что 40-летний нападающий примет итоговое решение в течение следующих двух недель.

Роналду может временно сменить команду, чтобы сыграть на клубном чемпионате мира. «Аль-Наср» не вошел в число участников турнира

Некоторые влиятельные люди Саудовской Аравии выступают за заключение форвардом краткосрочного соглашения с «Аль-Хилялем», чтобы тот смог сыграть против «Реала» на КЧМ.

В свою очередь, президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы Роналду привлекли в клуб не из Саудовской Аравии для участия в турнире.