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  • Президент ФИФА и влиятельные люди Саудовской Аравии добиваются участия Роналду в клубном ЧМ

Президент ФИФА и влиятельные люди Саудовской Аравии добиваются участия Роналду в клубном ЧМ

Сегодня, 14:57
2

Будущее Криштиану Роналду остается неопределенным. Его контракт с «Аль-Насром» истекает в июне.

Стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества. Ожидается, что 40-летний нападающий примет итоговое решение в течение следующих двух недель.

Роналду может временно сменить команду, чтобы сыграть на клубном чемпионате мира. «Аль-Наср» не вошел в число участников турнира

Некоторые влиятельные люди Саудовской Аравии выступают за заключение форвардом краткосрочного соглашения с «Аль-Хилялем», чтобы тот смог сыграть против «Реала» на КЧМ.

В свою очередь, президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы Роналду привлекли в клуб не из Саудовской Аравии для участия в турнире.

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Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Саудовская Аравия. Премьер-лига Клубный чемпионат мира Аль-Наср Аль-Хиляль Роналду Криштиану Инфантино Джанни
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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1748437992
Аль-Наср Ать
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темирхан
1748443351
Роналду это уже давно супер легендарное,но прошлое! прошлое после того, как он провалился в Ман.Юнайтед.40 лет! вы о чем? давайте на поле на ЧМ Фигу и Зидана вернем! ну а че!
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