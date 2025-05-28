Появилась информация о возможном банкротстве «Химок»

Экс-клубу РПЛ «Химки» предстоит процедура банкроства, сообщил телеграм-канал «Фабрика футбола».

У всех игроков и сотрудников клуба 31 мая будет последним рабочим днем. То же относится к «Химкам-2». Работников просят написать заявление по собственному желанию. Игроки уйдут бесплатно и без выплаты долгов по зарплате.

Источники «Чемпионата» также подтверждают данную информацию. Руководство красно-чeрных посчитало, что будет лишним выплатить долги перед футболистами после невыдачи лицензии для участия в РПЛ.

В самих «Химках» опровергли эту новость.

«Клуб такой информацией не располагает», – сообщили в пресс-службе клуба.