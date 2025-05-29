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  • Комличенко выбрал «Локомотив» вместо «Спартака» по трем причинам

Комличенко выбрал «Локомотив» вместо «Спартака» по трем причинам

Сегодня, 01:19

Появились новые подробности скорого перехода Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», сумма трансфера составит 2,8 миллиона евро, а контракт будет рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что за нападающего заплатят 3 млн евро и заключат с ним 4-летнее соглашение.

«Комличенко до последнего выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком», который предлагал контракт по формуле «2+1».

В пользу «Локомотива» сыграла большая заинтересованность клуба, российский костяк и возможное появление в клубе игроков «Ростова», – сообщил источник.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Локомотив Комличенко Николай
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