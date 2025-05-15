Черданцева призвали закончить карьеру комментатора: «Слушать невозможно»

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин недоволен работой комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

«Главный вывод по первому тайму матча ЦСКА – «Зенит» (2:0, 4:3 по пенальти): Георгию Черданцеву пора заканчивать комментировать футбол. К сожалению, он уже не первый год просто не понимает, о чем говорить, и несет какую-то чушь.

Не смотрю его передачи. Возможно, как ведущий он компетентен. Но, к сожалению, отсутствие регулярного опыта комментирования (а может и еще что-то) сказывается. Слушать просто невозможно», – написал Калинин.