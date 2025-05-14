Итоги жеребьевки переходных матчей за места в РПЛ

Состоялась жеребьевка переходных матчей за места в РПЛ.

По итогам жребия определено: клубы Первой лиги первые стыковые матчи проведут дома. Ответные – в гостях.

«Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах. Первые встречи пройдут 28 мая, ответные – 31 мая. Точное время начала будет определено дополнительно», – написал РФС.