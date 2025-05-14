Итоги жеребьевки переходных матчей за места в РПЛ

Состоялась жеребьевка переходных матчей за места в РПЛ.
По итогам жребия определено: клубы Первой лиги первые стыковые матчи проведут дома. Ответные – в гостях.
«Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах. Первые встречи пройдут 28 мая, ответные – 31 мая. Точное время начала будет определено дополнительно», – написал РФС.
- Сейчас в зоне стыков РПЛ идут «Пари НН» и «Ахмат».
- В зоне стыков Первой лиги – «Черноморец» и «Сочи».
- У «Черноморца» есть вопросы по стадиону – клуб ищет, где играть в РПЛ в случае выхода. Новороссийская арена требованиям РПЛ не соответствует.
Источник: РФС