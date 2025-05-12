Поражение «Спартака» в дерби, вылет «Факела» и «Алании», 7 голов в Эль Класико и другие новости

ЦСКА заподозрили в том, что он обыграл «Краснодар» благодаря петербургскому ВАР.

Болельщики «Атланты» обозлились на Миранчука: требуют отправить его в Сибирь и вернуть деньги за трансфер.

Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили совместную перекличку против Fan ID.

Дзюба повторил рекорд Лоськова.

«Факел» вылетел из РПЛ после 3 сезонов в лиге.

Примера. «Барселона» ушла с 0:2 против «Реала» (4:3) и оторвалась на 7 очков, у Мбаппе хет-трик.

Чемпион России вылетел из Первой лиги.

РПЛ. «Динамо» опустило «Спартак» на 5-е место, обыграв его в дерби (2:0).

Станкович не пришел на пресс-конференцию после поражения «Спартака».

Станкович во время матча с «Динамо» жестом намекнул на продажность судьи.

РПЛ объявила, что накажет «Спартак» за массовую выходку после поражения от «Динамо».