Поражение «Спартака» в дерби, вылет «Факела» и «Алании», 7 голов в Эль Класико и другие новости

ЦСКА заподозрили в том, что он обыграл «Краснодар» благодаря петербургскому ВАР.
Болельщики «Атланты» обозлились на Миранчука: требуют отправить его в Сибирь и вернуть деньги за трансфер.
Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили совместную перекличку против Fan ID.
Дзюба повторил рекорд Лоськова.
«Факел» вылетел из РПЛ после 3 сезонов в лиге.
Примера. «Барселона» ушла с 0:2 против «Реала» (4:3) и оторвалась на 7 очков, у Мбаппе хет-трик.
Чемпион России вылетел из Первой лиги.
РПЛ. «Динамо» опустило «Спартак» на 5-е место, обыграв его в дерби (2:0).
Станкович не пришел на пресс-конференцию после поражения «Спартака».
Станкович во время матча с «Динамо» жестом намекнул на продажность судьи.
РПЛ объявила, что накажет «Спартак» за массовую выходку после поражения от «Динамо».