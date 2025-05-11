Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили совместную перекличку против Fan ID

Во время матча 7-го тура группы 2 дивизиона Б Второй лиги «Зенит-2» – «Спартак-2» (0:2) болельщики устроили совместную перекличку против паспорта болельщика. Игра проходила на поле №1 стадиона «Смена» в Санкт-Петербурге.

Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.

Для посещения кубковых матчей, за исключением финала, сейчас не требуется Fan ID.

Сообщалось, что применение Fan ID может быть расширено с нового сезона на матчи других турниров, которые будут домашними для клубов РПЛ.