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  • Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили совместную перекличку против Fan ID

Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили совместную перекличку против Fan ID

Вчера, 15:38
11

Во время матча 7-го тура группы 2 дивизиона Б Второй лиги «Зенит-2»«Спартак-2» (0:2) болельщики устроили совместную перекличку против паспорта болельщика. Игра проходила на поле №1 стадиона «Смена» в Санкт-Петербурге.

  • Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
  • Для посещения кубковых матчей, за исключением финала, сейчас не требуется Fan ID.
  • Сообщалось, что применение Fan ID может быть расширено с нового сезона на матчи других турниров, которые будут домашними для клубов РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Ultras Action
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Спартак-2 Зенит-2 Зенит Спартак
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Комментарии (11)
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порт
1746968146
Мля, красавчики.
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Пригожин Женя
1746968768
Долба*бы! Оформить его 5 минут и проблем нет!
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АлексМак
1746970312
Вот это правильно. НЕТ Fan ID
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Persona_non_Grata
1746971397
Поддерживаю !!! Фанаты всей страны объединяйтесь !!!...
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Айболид
1746971911
Нам не нужен Fan ID !
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