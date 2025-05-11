Станкович не пришел на пресс-конференцию после поражения «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).
Ситуацию объяснил помощник Станковича Ненад Сакич.
«Я заменяю главного тренера, потому что он сорвал голос. Особенно на арбитров много кричал», – сказал Сакич, который после своей речи не стал отвечать на вопросы журналистов.
- «Спартак» опустился на 5-ю строчку РПЛ.
- По ходу весны команда шла 2-й.
- Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Ростовом».
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова