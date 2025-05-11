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  • Станкович не пришел на пресс-конференцию после поражения «Спартака»

Станкович не пришел на пресс-конференцию после поражения «Спартака»

Вчера, 22:16
8

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Ситуацию объяснил помощник Станковича Ненад Сакич.

«Я заменяю главного тренера, потому что он сорвал голос. Особенно на арбитров много кричал», – сказал Сакич, который после своей речи не стал отвечать на вопросы журналистов.

  • «Спартак» опустился на 5-ю строчку РПЛ.
  • По ходу весны команда шла 2-й.
  • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Ростовом».

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (8)
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andr45
1746991498
«Станкович проигнорировал пресс-конференцию» Сакич. «Я заменяю главного тренера, потому что он сорвал голос» И сколько Миллер платит за такую грязную клевету?
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позор
1746991865
этот психопат сейчас опять что-нибудь сломает. рекомендую динаме проследить и выставить счёт.
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Тинез Розоп
1746992248
Давайте Шурика на трон. Хуже не будет(…
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neveldomha
1746992326
Ну что хрюляки, пришло время искать новый пиджак.
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СильныйМозг
1747000078
Он не отвечал на вопросы потому что он мужик, он сакич, как и главный тренер, какич.
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