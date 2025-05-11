«Факел» вылетел из РПЛ после 3 сезонов в лиге

«Факел» покинет РПЛ по итогам сезона-2024/25. Воронежцы лишились шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге после домашнего поражения от «Локомотива» (0:1) в 28-м туре.
На счету «Факела» осталось 16 очков. За два тура до финиша воронежцы отстают от «Пари НН», занимающего место в зоне стыковых матчей, на 7 очков и уже не смогут догнать нижегородцев.
- «Факел» еще может занять 15-е место. Он отстает от «Оренбурга» на 3 очка.
- Воронежский клуб выступал в РПЛ 3 сезона подряд с сезона-2022/23.
- Всего «Факел» провел в элитном дивизионе чемпионатов России 7 сезонов и 1 раз играл в Высшей лиге чемпионата СССР.
Источник: «Бомбардир»