«Факел» вылетел из РПЛ после 3 сезонов в лиге

«Факел» покинет РПЛ по итогам сезона-2024/25. Воронежцы лишились шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге после домашнего поражения от «Локомотива» (0:1) в 28-м туре.

На счету «Факела» осталось 16 очков. За два тура до финиша воронежцы отстают от «Пари НН», занимающего место в зоне стыковых матчей, на 7 очков и уже не смогут догнать нижегородцев.