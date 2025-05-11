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«Факел» вылетел из РПЛ после 3 сезонов в лиге

Вчера, 18:30
14

«Факел» покинет РПЛ по итогам сезона-2024/25. Воронежцы лишились шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге после домашнего поражения от «Локомотива» (0:1) в 28-м туре.

На счету «Факела» осталось 16 очков. За два тура до финиша воронежцы отстают от «Пари НН», занимающего место в зоне стыковых матчей, на 7 очков и уже не смогут догнать нижегородцев.

  • «Факел» еще может занять 15-е место. Он отстает от «Оренбурга» на 3 очка.
  • Воронежский клуб выступал в РПЛ 3 сезона подряд с сезона-2022/23.
  • Всего «Факел» провел в элитном дивизионе чемпионатов России 7 сезонов и 1 раз играл в Высшей лиге чемпионата СССР.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Факел
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Комментарии (14)
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Цугундeр
1746978074
) Что там с "позором", "наглецы из Воронежа"? Язык до ФНЛ довёл..
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andrei-sarap-yandex
1746978083
слава богу ....вылетел ФАКЕЛ....гори гори ярко ярко ФАКЕЛ в первой лиги....это вам за провокацию против ЗЕНИТа....по заказу СПАРТАКа....мерзкий клуб и фанаты без стыда и совести
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Vratarь
1746978671
За 5 копеек выкупали рубль... Три года... Ну-ка, попробуй кто-то так?! А за рубль пятак купит и дурак. Уважуха, мужики, спасибо!
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O-kolesov
1746979393
Бог шельму метит. Это вам за кричалки в сторону Зенита.
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raritet
1746980488
Вендел доволен...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746980577
Никто и не заметит отсутствие Факела.Тем более,что скорее всего через год заменят вылетающую Балтику или кавказоидов каких то
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balam
1746981061
педикулезы-под шконарь,праздновать
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crf575757
1746984353
Хорошо, что Факел вылетел. Слабая команда. Болельщики какие-то бешеные, футбол не смотрят, а только весь матч орут как сумасшедшие, только без толку как оказалось.
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позор
1746986607
ФАКЕЛ — ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА! скучать не будем) гы-гы!
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The only one
1746997854
«Факел» вылетел из РПЛ после 3 сезонов агонии в лиге. Так будет вернее.
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