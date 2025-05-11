ЦСКА заподозрили в том, что он обыграл «Краснодар» благодаря петербургскому ВАР

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров недоволен, что на матче 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:0) работал петербургский ВАР Василий Казарцев.

У Боброва нет уверенности, что Казарцев правильно расставил офсайдные линии в голевом эпизоде.

«И вот наступил 28-й тур, в котором на один из главных матчей весны, снова между ЦСКА и «Краснодаром», зачем-то назначили судью из Санкт-Петербурга. Города, команда из которого борется с краснодарцами за чемпионство. Других ВАР, кроме Казарцева, не нашлось, чтобы не создавать условия для возможных последующих разговоров и пересудов?

В итоге создали: возникла офсайдная ситуация, в которой видеоассистенты Казарцев и Рафаэль Шафеев не обнаружили положения «вне игры» у футболиста ЦСКА и засчитали победный гол армейцев.

В этом чемпионате уже были случаи, когда показанная картинка не убеждала, что видеоассистенты с помощью китайских виртуальных линий (ВОЛ) правильно подтвердили то или иное решение. Вы полностью уверены, что тут нет офсайда?» – написал Бобров.