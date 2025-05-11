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  • ЦСКА заподозрили в том, что он обыграл «Краснодар» благодаря петербургскому ВАР

ЦСКА заподозрили в том, что он обыграл «Краснодар» благодаря петербургскому ВАР

Вчера, 10:29
91

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров недоволен, что на матче 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:0) работал петербургский ВАР Василий Казарцев.

У Боброва нет уверенности, что Казарцев правильно расставил офсайдные линии в голевом эпизоде.

«И вот наступил 28-й тур, в котором на один из главных матчей весны, снова между ЦСКА и «Краснодаром», зачем-то назначили судью из Санкт-Петербурга. Города, команда из которого борется с краснодарцами за чемпионство. Других ВАР, кроме Казарцева, не нашлось, чтобы не создавать условия для возможных последующих разговоров и пересудов?

В итоге создали: возникла офсайдная ситуация, в которой видеоассистенты Казарцев и Рафаэль Шафеев не обнаружили положения «вне игры» у футболиста ЦСКА и засчитали победный гол армейцев.

В этом чемпионате уже были случаи, когда показанная картинка не убеждала, что видеоассистенты с помощью китайских виртуальных линий (ВОЛ) правильно подтвердили то или иное решение. Вы полностью уверены, что тут нет офсайда?» – написал Бобров.

  • Поражение «Краснодара» привело к сокращению отрыва от «Зенита» до очка.
  • Обеим командам осталось провести по 2 матча.
  • Завершится сезон 24 мая.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Казарцев Василий
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Комментарии (91)
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Динамо Мх
1746964851
Бобровский ты себя считаешь таким экспертом а сколько ты таких матчей засудил той же Махачкалой в начале сезона сперва следи за собой
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Ивантеевец
1746967488
Да у нас судейские скандалы через тур. А что тогда молчали правдорубы, когда Факел топили, то в Казани, то матчем без зрителей, потому что кому-то там что-то послышалось? Может тогда и Зенит занес Динамо Мх, чтобы вратарь на выходе на простом мяче не сыграл? Как Зенит чемпионом уже пять лет становится вся страна видит, не даром же кричалка появилась.
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April- 1969
1746971654
Самый позорный чемпион РФ за все время проведения этого турнира, это зенит! УЕФА за южные потоки получили , как результат два УД в Испании ( закрыты по требованию руководства Германии), договорные матчи, судьи, весь РФС газпромопитерский.... Ещё хватает многим нахваливать это договорное недоразумение, видимо приспособленцы, либо в доле!
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Sergey--google
1746973695
Там и без линий, по скошеному газону оффсайд было четко видно. Я думал отменят. Мусаев кстати тоже так думал. Но я знал, что гол не отменят. Ибо так выгодней зпрфу. Если гоаорить про результат и справедливость, то быки на победу точно не наиграли. Больше справедлива ничья или победа коней
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Xesus
1746979303
Всё по честному,я смотрел
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Тыр пырыч
1746980110
Казарцева давно пора без суда и следствия... Его косяков на весь судейский корпус хватит.
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Городовой
1746990433
Как бы то ни было, все разговоры теперь впустую. Надо было забивать. Не забиваешь - проиграешь.
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Pourquoi pas
1746991006
Кули там песдэть? Базар в пользу бедных! Побеждать надо!!!
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Серый212918
1746991751
Если питерский вар накосячил, то причём здесь ЦСКА? И интересно, косяки от души были или за долю малую?
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Опрессовщик
1746995011
Так делов то , пусть докажут обратное - что вне игры было , а так чего варежку то зря открывать .
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