Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин назвал матч, в котором «Краснодар» еще может потерять очки в борьбе за титул

Аршавин назвал матч, в котором «Краснодар» еще может потерять очки в борьбе за титул

Сегодня, 10:15
15

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру «Краснодара» в этом сезоне после гостевого поражения «быков» от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

«Краснодар» потерял очки там, где он, по идее, это должен был сделать. Понятно, что не обязательно, но глобально ЦСКА не слабее «Краснодара». Они не проигрывали весной в чемпионате.

Читалось, что ЦСКА точно не проиграет. В первом тайме «Краснодар» был чуть получше, а во втором их вообще не было. ЦСКА силен тем, что практически не пропускает. Атака «Краснодара» в этой игре некомфортно чувствовала себя.

Как сейчас играет «Краснодар» – не то, что было в прошлом сезоне. Не вижу, чтобы они чего‑то боялись. Они стабильнее стали. В Махачкале очки вырвали, «Рубин» дома обыграли – нелегкий матч был. «Динамо», думаю, они докатят. Очки они могут потерять только в Оренбурге», – сказал Аршавин.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком после 28 туров. Команда опережает «Зенит» на 1 очко.
  • В 29-м туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом», а в 30-м дома примет «Динамо».

Еще по теме:
Орзул опасается, что Аршавина забанят на «Матч ТВ» после дерзкой речи: «Ты был хорошим экспертом, Андрей» 21
Смелая речь Аршавина по выходке Станковича: «Почему молчит Следственный комитет?» 23
Аршавин высказался о покере игрока «Пари НН» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Оренбург Динамо Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1747121086
в теории, из-за развала химок и потери лицензии, оренбург получает шанс на стыки с 15 места. и если хотят остаться - должны землю грызть, точнее свой искусственный газон, на котором краснодару будет не очень.
Ответить
Интерес
1747128190
ПОчему в Оренбурге? Намекает,что собственник клуба-дочка Газпрома???
Ответить
Garrincha58
1747129062
а разве Зениту будет легко в Ростове или дома с Ахматом, которые будут грызть газон на Газпром Арене, чтобы взять очки так что время покажет кто где потеряет, а может и никто нигде не потеряет тогда Краснодар чемпион
Ответить
sochi-2013
1747130467
Где Шава увидел стабильность? ТАКОЙ Краснодар может кому угодно проиграть.
Ответить
boris63
1747133734
Краснодар может проиграть, скорее всего проиграет только Динамо. Эксперд из Андрюхи не ахти какой.
Ответить
zigbert
1747146634
Железная логика. Краснодар конечно может потерять очки в Оренбурге а может и не потерять.
Ответить
Главные новости
Анчелотти высказался об уходе из «Реала»
17:31
«Ливерпуль» купит замену для Трента за 40 миллионов
17:00
Мостовой дал совет Станковичу, которому грозит увольнение из «Спартака»
16:48
2
«Бавария» согласовала второй летний трансфер
16:39
12
Шнякин объяснил, почему Дзюба смог бы заиграть в топ-5 лигах Европы
16:24
2
В Сербии оценили шансы Станковича возглавить сборную
16:08
2
Принято решение по участию сборной России в турнире CAFA
15:46
15
«Урал» выбрал нового тренера
15:38
3
Гвардиола попросил «Манчестер Сити» купить полузащитника «Барселоны»
15:30
1
Анчелотти прокомментировал назначение в сборную Бразилии
14:59
Все новости
Все новости
Тарасов рассказал, почему он не «бухает»
17:17
Принято решение по участию сборной России в турнире CAFA
15:46
15
Радимов: «И в чем разница между Абаскалем и Станковичем?»
14:50
15
Гусев высказался о своем будущем в «Динамо»
14:28
Орлов назвал игрока ЦСКА, который нужен «Зениту»
14:00
13
Юран сказал, чем его шокировал Станкович
13:50
6
Российский форвард забил 4-й гол в Алжире
13:21
Бывший судья РПЛ объяснил, почему Станковича надо было удалять в матче с «Динамо»
13:17
5
Смородская сравнила Станковича и Абаскаля
13:03
4
Талалаев объяснил, почему не смотрит РПЛ
12:42
2
Шнякин назвал тренера, который мог заменить Абаскаля в «Спартаке» вместо Станковича
12:36
7
Игрок «Динамо» – о неназначенном пенальти в матче со «Спартаком»: «Возможно, рука у Касереса и была»
12:28
Экс-директор «Оренбурга» сказал, потребуется ли игрокам дополнительная мотивация на матч с «Краснодаром»
12:18
Фото«Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи
12:03
20
В «Факеле» оценили работу Шалимова
11:36
1
Экс-нападающий сборной России – о Станковиче: «Он немного надломился психологически»
11:22
3
Орзул опасается, что Аршавина забанят на «Матч ТВ» после дерзкой речи: «Ты был хорошим экспертом, Андрей»
10:58
21
Черданцев оценил кандидатуру Гусева на пост главного тренера «Динамо»
10:44
4
Смелая речь Аршавина по выходке Станковича: «Почему молчит Следственный комитет?»
10:43
23
Экс-арбитр ФИФА – о поведении Станковича: «Лучше оставить это для театра юного зрителя»
10:33
4
Аршавин назвал матч, в котором «Краснодар» еще может потерять очки в борьбе за титул
10:15
15
«Локомотив» поднимет зарплату защитнику сборной России, которым интересуются «Зенит», «Динамо» и «Спартак»
10:01
Хомуха дал совет Глушенкову, как вернуться в состав «Зенита»
09:45
Кобелев сказал, хватит ли у «Динамо» яиц, чтобы отнять очки у «Краснодара»
09:27
10
Непомнящий назвал две позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство
09:12
9
Аршавин высказался о покере игрока «Пари НН»
09:00
3
Названы причины отказа Константелиаса от трансфера в «Зенит»
08:49
2
Мостовой: «Станкович не в первый раз срывается»
08:30
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 