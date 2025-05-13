Аршавин назвал матч, в котором «Краснодар» еще может потерять очки в борьбе за титул

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру «Краснодара» в этом сезоне после гостевого поражения «быков» от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

«Краснодар» потерял очки там, где он, по идее, это должен был сделать. Понятно, что не обязательно, но глобально ЦСКА не слабее «Краснодара». Они не проигрывали весной в чемпионате.

Читалось, что ЦСКА точно не проиграет. В первом тайме «Краснодар» был чуть получше, а во втором их вообще не было. ЦСКА силен тем, что практически не пропускает. Атака «Краснодара» в этой игре некомфортно чувствовала себя.

Как сейчас играет «Краснодар» – не то, что было в прошлом сезоне. Не вижу, чтобы они чего‑то боялись. Они стабильнее стали. В Махачкале очки вырвали, «Рубин» дома обыграли – нелегкий матч был. «Динамо», думаю, они докатят. Очки они могут потерять только в Оренбурге», – сказал Аршавин.