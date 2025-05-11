Абдулкадыров сказал, кто быстрее – Кордоба или Ливай

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров после домашнего матча 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0) сравнил форварда «быков» Джона Кордобу с нападающим «Спартака» Ливаем Гарсией..
– В чем отличие «Краснодара» от «Спартака»? С кем было сложнее?
– В принципе, похоже. Нападающие против меня были сильные. Понравилось играть по-своему с обеими командами. Было интересно.
– Против Кордобы было играть так же сложно, как против Ливая Гарсии?
– Ливай Гарсия – тоже сильный игрок. Они примерно одинаковы. Я бы даже сказал, что Ливай побыстрее. Кордоба просто чуть выше, а Гарсия более шустрый форвард.
- В матче с «Краснодаром» Абдулкадыров вышел на замену на 62-й минуте.
- Игра со «Спартаком» 26 апреля была дебютной для защитника ЦСКА в основном составе.
Источник: «Матч ТВ»