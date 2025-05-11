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Чемпион России вылетел из Первой лиги

Вчера, 19:32
3

«Алания» вылетит из Первой лиги по итогам сезона-2024/25. В матче 32-го тура владикавказцы проиграли дома «СКА-Хабаровск» со счетом 0:4.

«Алания» идет на 17-м месте в Первой лиге с 26 очками. Она отстает от «Уфы», занимающей спасительную 15-ю строчку, на 6 очков. Владикавказцы уступают команде из Башкортостана по результатам личных встреч и уже не смогут ее обогнать.

Днем ранее шансов на спасение в Первой лиге также лишился «Сокол», который занимает 18-ю строчку турнирной таблицы с 26 очками.

Шансы побороться с «Уфой» за выживание сохраняет «Тюмень», занимающая 16-е место в Первой лиге с 27 очками.

  • «Алания» – чемпион России 1995 года.
  • Владикавказцы провели в Первой лиге последние пять лет с сезона-2020/21. За это время «Алания» дважды попадала в зону стыковых матчей, но не была допущена до них из-за того, что не прошла лицензирование для РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Алания
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Комментарии (3)
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АК 68
1746982120
Зато все хвалили - какие угловые у Спартака Гогниева, но сначала с Химками в пердив, теперь с Аланией во второй див.
Ответить
PAREVG.
1746988814
После того что с ней сделал пес, и его родственники, это уже команда - призрак... Ничего не осталось кроме эмблемы
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АлексМак
1746991580
С таким, с позволения сказать, тренером.- не мудрено.
Ответить
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