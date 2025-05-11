Чемпион России вылетел из Первой лиги

«Алания» вылетит из Первой лиги по итогам сезона-2024/25. В матче 32-го тура владикавказцы проиграли дома «СКА-Хабаровск» со счетом 0:4.
«Алания» идет на 17-м месте в Первой лиге с 26 очками. Она отстает от «Уфы», занимающей спасительную 15-ю строчку, на 6 очков. Владикавказцы уступают команде из Башкортостана по результатам личных встреч и уже не смогут ее обогнать.
Днем ранее шансов на спасение в Первой лиге также лишился «Сокол», который занимает 18-ю строчку турнирной таблицы с 26 очками.
Шансы побороться с «Уфой» за выживание сохраняет «Тюмень», занимающая 16-е место в Первой лиге с 27 очками.
- «Алания» – чемпион России 1995 года.
- Владикавказцы провели в Первой лиге последние пять лет с сезона-2020/21. За это время «Алания» дважды попадала в зону стыковых матчей, но не была допущена до них из-за того, что не прошла лицензирование для РПЛ.
Источник: «Бомбардир»