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  • РПЛ. «Динамо» опустило «Спартак» на 5-е место, обыграв его в дерби (2:0)

РПЛ. «Динамо» опустило «Спартак» на 5-е место, обыграв его в дерби (2:0)

Вчера, 21:35
127

«Динамо» выиграло у «Спартака» со счетом 2:0 в матче 28-го тура РПЛ.

Голы забили Хорхе Карраскаль с пенальти на 7-й минуте и Данил Глебов на 30-й.

«Динамо» опередило «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые вышли на 4-е место с 53 очками. Красно-белые опустились на 5-ю строчку с 51 баллом.

Бело-голубые не проигрывают последние 5 матчей в РПЛ.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Карраскаль, 7 (с пенальти); 2:0 – Глебов, 30.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
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Комментарии (127)
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позор
1746991494
чемпионы! медали себе уже вешали! зимой грохнули десятки лямов, чтобы в итоге окопаться на 5 месте. гы-гы!
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Romeo 123
1746991517
Ниже законного шестого места спартак уже не опустить , хотя тура 4 назад столько визгов было о чемпионстве , и так каждый год , цирк и только
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позор
1746991563
на дельфина хрюкали. а теперь манфреда гыгыльда уже 11 матчей не может забить, если верить комментатору. и зулус ваш самый дорогой 0+0. и вот это ухаха! дохрюкались)
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777+
1746991598
Раскатали сегодня динамовцы поросят, По делу, как дрожжевое тесто..., Впереди два тура - есть хорошие шансы, Занять почетное пятое место!!!
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raritet
1746993557
Затоптали элементарно Барко и компанию . Стали нервничать. Закономерный итог.
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FFR
1746993885
Это чехарда со Спартаком уже не в какие рамки не вписывается. Неужели невозможно найти нормального тренера, чтобы положить конец этой безобразии? На хрена отдали около 20 млн. евро за напа который за 13 игр забил всего один гол? Что случилось с Угальде, почему такой регресс в его игре, тоже вопрос ? Одни вопросы, на которые ответов нет к сожалению.
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alex1951
1746994216
Бешеная реакция ....Однако счет я предсказал на высказывания Бубы. Это раз. Второе. Не Спартак плохо играл, а мои Динамики очень хотели победить! Это всем понятно? На этом все......Имею право бу...х....нуть.......)))
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Cleaner
1746995822
Какой неожиданный заголовок. Но все в точку. После этого поражения Спартак опустился на свое ПРИВЫЧНОЕ ПЯТОЕ МЕСТО. Уже и РЖАТЬ над этой командой не хочется...
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alex1951
1746996988
После сегодняшнего Дерби ,только ленивый не отметился...Я не оригален... Это просто Футбол. Если в мои 70-е играли в футбол....то щас,извините ,все можно решить в кабинете(((((
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The only one
1746997602
Динамики- с победой! Ну а всем нижеотметившимся ораторам, льющим нечистоты друг на друга- бог вас судья...
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