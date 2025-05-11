РПЛ. «Динамо» опустило «Спартак» на 5-е место, обыграв его в дерби (2:0)

«Динамо» выиграло у «Спартака» со счетом 2:0 в матче 28-го тура РПЛ.

Голы забили Хорхе Карраскаль с пенальти на 7-й минуте и Данил Глебов на 30-й.

«Динамо» опередило «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые вышли на 4-е место с 53 очками. Красно-белые опустились на 5-ю строчку с 51 баллом.

Бело-голубые не проигрывают последние 5 матчей в РПЛ.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Карраскаль, 7 (с пенальти); 2:0 – Глебов, 30.

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