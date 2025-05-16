КДК РФС вынес вердикт по поведению Станковича в дерби «Динамо» – «Спартак»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не дисквалифицируют по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Серб во время дерби показывал различные жесты, в том числе намекающие на коррумпированность судей.

После игры он отказался общаться с прессой.

«По материалам СМИ рассмотрели жест пересчета купюр, который Станкович демонстрировал в адрес скамейки запасных «Динамо».

Станкович был по ВКС, он извинился, что не смог приехать в Дом футбола из‑за плотного графика, сказал, что физически не мог принять участие в заседании.

Рассмотрели все аспекты данного дисциплинарного нарушения, запросили дополнительные рапорты у судейской бригады. Все судьи сообщили, что не видели жест, поэтому в рапорте делегата данный жест не был указан, в связи с этим Станкович не был удален с поля.

Однако мы исследовали несколько видеозаписей и определили, в чей адрес был направлен жест. Станкович не признал на заседании, что жест носит оскорбительный характер. Попросили объяснить, что он означает.

Он ответил, что имел в виду раздачу желтых карточек, он обращался к резервному судье и говорил, что «Спартак» получил много карточек.

На видео резервный стоял спиной, помощник судьи смотрел на поле, главный судья не видел. Определили, что Станкович обращался к скамейке запасных «Динамо».

Тренер «Спартака» корректно вел себя на заседании. Приняли следующее решение: за оскорбительное поведение в отношении соперников, которое не повлекло прямое удаление и не отображено в протоколе, оштрафовать Станковича на 250 тысяч рублей«, – заявил Григорьянц.