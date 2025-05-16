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  • КДК РФС вынес вердикт по поведению Станковича в дерби «Динамо» – «Спартак»

КДК РФС вынес вердикт по поведению Станковича в дерби «Динамо» – «Спартак»

Сегодня, 16:29
9

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не дисквалифицируют по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

  • Серб во время дерби показывал различные жесты, в том числе намекающие на коррумпированность судей.
  • После игры он отказался общаться с прессой.

«По материалам СМИ рассмотрели жест пересчета купюр, который Станкович демонстрировал в адрес скамейки запасных «Динамо».

Станкович был по ВКС, он извинился, что не смог приехать в Дом футбола из‑за плотного графика, сказал, что физически не мог принять участие в заседании.

Рассмотрели все аспекты данного дисциплинарного нарушения, запросили дополнительные рапорты у судейской бригады. Все судьи сообщили, что не видели жест, поэтому в рапорте делегата данный жест не был указан, в связи с этим Станкович не был удален с поля.

Однако мы исследовали несколько видеозаписей и определили, в чей адрес был направлен жест. Станкович не признал на заседании, что жест носит оскорбительный характер. Попросили объяснить, что он означает.

Он ответил, что имел в виду раздачу желтых карточек, он обращался к резервному судье и говорил, что «Спартак» получил много карточек.

На видео резервный стоял спиной, помощник судьи смотрел на поле, главный судья не видел. Определили, что Станкович обращался к скамейке запасных «Динамо».

Тренер «Спартака» корректно вел себя на заседании. Приняли следующее решение: за оскорбительное поведение в отношении соперников, которое не повлекло прямое удаление и не отображено в протоколе, оштрафовать Станковича на 250 тысяч рублей«, – заявил Григорьянц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Станкович Деян Григорьянц Артур
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Комментарии (11)
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Константин-Шапкин-google
1747402901
На мороженое левнику с лампой хватит. Ещё сухенькому останется.
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Константин-Шапкин-google
1747403001
У Деяна видимо какие-то личные проблемы. Это сказывается на всём коллективе. Иначе не объяснишь. Осенью всё было хорошо
Ответить
penit-zlo
1747403589
Руки прочь от нашего Гладиатора!!!
Ответить
penit-zlo
1747403631
Он второй после Жиго...А по характеру-первый!!!
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АЛЕКС 58
1747403688
Отстранением его не напугать,а вот удар по карману ему вряд ли понравится
Ответить
penit-zlo
1747403688
Просто не фарт...И с пустыми воротами играем весь сезон...Ещё привет воспитаннику зенита-Денисову
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БАЗАРА НЕТ
1747403723
А хрюкают что Газпром рулит )) вот Лукойл отмазал вандала хулигана)) один судья в поле смотрел другой спиной стоял)) цирк )) а вся страна смотрела по телевизору жесты про карточки банковские))) нужно кдк подарить телевизор что и они смотрели на беспредельных тренеров Спартака))
Ответить
penit-zlo
1747403807
Истинный фанат-это не про титулы...Только в Питере этим живут...Глоры
Ответить
penit-zlo
1747403885
Истинный фанат-это про страсть к игре и эмоции...Так вчера мы их получили по полной...Просто не повезло...Это наш человек..Надо дать шанс
Ответить
penit-zlo
1747403973
Надо верить..Он живёт игрой
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