«Спартак» заплатит крупный штраф по итогам дерби с «Динамо»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил наказание для «Спартака» по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Спартаковцев оштрафуют за ряд нарушений суммарно на 210 тысяч рублей.

«В матче «Динамо» – «Спартак» было много нарушений. Первое – неподобающее поведение команды «Спартак», команда оштрафована на 100 тысяч рублей.

В послематчевой пресс-конференции участвовал Сакич вместо Станковича – «Спартак» оштрафован на 20 тысяч за один подпункт регламента, и на 20 тысяч за второй.

Ролан Гусев вышел за пределы технической зоны, оштрафован на 20 тысяч рублей. Станкович лично оштрафован на 30 тысяч, клуб на 20 тысяч за выход тренера на поле.

Также игроки «Спартака» не прошли в микст-зону – штраф 50 тысяч рублей», – разъяснил Григорьянц.