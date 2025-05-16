ЭСК РФС вынес вердикт по двум моментам в дерби «Динамо» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Дерби обслуживал Алексей Сухой.

«Динамо» выиграло со счетом 2:0.

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум спорным эпизодам.

1. Проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Динамо-Москва» на 59-й минуте

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо-Москва»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Динамо-Москва» Хосе Касерес касается рукой игрока команды «Спартак-Москва» Олега Рябчука с минимальной интенсивностью без влияния на соперника. В действиях защитника «Динамо-Москва» нет нарушения правил.

2. Проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Динамо-Москва» на 81-й минуте

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо-Москва»

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Динамо-Москва» Хосе Касереса не является наказуемым, так как рука защитника находится внизу близко к телу в естественном положении, нет дополнительного движения руки к мячу.