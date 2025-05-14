Гусев раскрыл, какой совет дал ему Газзаев перед дерби «Динамо» – «Спартак»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев признался, что консультировался с Валерием Газзаевым перед матчем 28-го тура РПЛ против «Спартака».

– Кстати, в день игры с ним созванивался. Он посоветовал, какие слова подобрать для ребят. Использовал совет, за что огромное спасибо Валерию Георгиевичу.

Слова очень важны, в первую очередь – осознание того, против кого мы играем и что за этой игрой стоит.

– Что посоветовал сказать Газзаев?

– «Скажи, что сегодня должна быть одна команда на поле. На каждом участке поля вы должны быть сильнее, быстрее, злее». А дальше я уже сам подобрал слова.