Шунин изменил позицию на поле: «В ворота больше не встаю – наелся максимально»

Экс-динамовец Антон Шунин рассказал, что после завершения карьеры больше не играет на позиции вратаря.

«В ворота больше не встаю, вообще никакого желания. Вратарская участь тяжелая, наелся максимально.

Чаще играю в атаке – на позиции свободного художника. Недавно принял сложный мяч, обыграл и отдал голевой пас.

Ребята говорят: «Да тебе сразу надо было в нападение идти». Я, конечно, осознаю, что это шутки и просто уровень сопротивления позволяет.

Игра в атаке отчасти перекликается с тем, что начал новую жизнь. Хочется попробовать больше необычного, разнообразного. Например, забивать голы«, – заявил Шунин.