Шунин изменил позицию на поле: «В ворота больше не встаю – наелся максимально»

Экс-динамовец Антон Шунин рассказал, что после завершения карьеры больше не играет на позиции вратаря.
«В ворота больше не встаю, вообще никакого желания. Вратарская участь тяжелая, наелся максимально.
Чаще играю в атаке – на позиции свободного художника. Недавно принял сложный мяч, обыграл и отдал голевой пас.
Ребята говорят: «Да тебе сразу надо было в нападение идти». Я, конечно, осознаю, что это шутки и просто уровень сопротивления позволяет.
Игра в атаке отчасти перекликается с тем, что начал новую жизнь. Хочется попробовать больше необычного, разнообразного. Например, забивать голы«, – заявил Шунин.
- Вратарь объявил о завершении карьеры, фактически не играя уже год.
- В 2024-м «Динамо» не продлило с ним контракт.
Источник: Спортс’’