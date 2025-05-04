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Реакция Рабинера на 0:0 «Спартака» против «Факела»

4 мая 2025, 23:45
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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ «Факел» – «Спартак» (0:0).

  • С 23-й минуты воронежцы были в большинстве после удаления Руслана Литвинова.
  • «Факел» идет на последнем месте.
  • «Спартак» занимает 4-е место.

«Давно не смотрел футбол с таким почти физическим мучением, как это было в матче «Факел» – «Спартак». Много раз ловил себя на ощущении, что буквально заставляю себя не выключать трансляцию. Делал это в записи, но, слава Богу, не знал результат. Иначе точно бы выключил.

Потому что это был какой-то апофеоз тотальной бессмыслицы и сумбура. Набор букв, которые не объединялись в слова и мысли. Да и особого желания играть и выигрывать я у обеих команд не обнаруживал. Казалось, и те, и другие вышли на поле лишь для того, чтобы поставить галочку. Так, как «Факел», когда кровь из носу надо побеждать, да еще и играя две трети матча в большинстве, за выживание не борются. Так, как «Спартак», против последнего места в разгар борьбы за бронзу не играют.

Изредка у пациента, которым в этот день был футбол на воронежской синтетике, случались озарения – словно у больного Альцгеймером, вспоминающего вдруг моменты из юности. Но их было совсем мало – удар Ливая Гарсии в конце первого тайма, его же кивок в штангу, атака Воронежа в добавленное время с сейвом Хлусевича с линии ворот после удара Ильина. Но в целом смотреть это было невозможно. Не исключаю, что даже вредно для здоровья.

Несколько лет назад Игорь Шалимов утверждал, насколько помню, что, как никто в России, умеет ставить позиционную атаку. Да, у «Факела» – слабый состав. Но тренер, назначенный вместо Дмитрия Пятибратова, работает уже месяц. Видели мы за это время хотя бы признаки этого умения и вообще чего-то живого? За это время «Факел» при благоприятном календаре (дома с «Ахматом», в гостях с «Акроном», дома с «Ростовом», в гостях с «Рубином», дома со «Спартаком») набрал два очка и забил один мяч. И до момента у Ильина не создал сегодня вообще ничего.

У Деяна Станковича все пошло не так еще до игры – дисквалификации стержневых игроков Барко и Бабича, травмы Максименко и Денисова. В первом тайме – удаление Литвинова, сразу скажу – стопроцентное (принципиальные отличия от вчерашнего эпизода в Краснодаре: эпизод происходил по центру, никто игрока «Факела» не догонял, мяч был впереди по ходу его движения, а не позади). С другой стороны, в меньшинстве на выезде против такого соперника даже есть плюс – проще выманить «Факел» в атаку, где он на постоянной основе играть не привык и не умеет, и у вас появится гораздо больше свободного пространства для атак с ходу.

Маркиньос и Ливай Гарсия были двумя живыми клетками во всем этом темном царстве, но этого оказалось недостаточно. В первый раз на синтетике в этом чемпионате, в первом туре в Оренбурге, «Спартак» сыграл вообще катастрофически, сегодня – плохо, в обоих случаях не забив ни разу.

Ничья ЦСКА с куда более сильным сейчас, чем «Факел», «Ахматом» сохранила в борьбе за бронзу статус-кво, но не думаю, чтобы хоть кому-то из людей, небезразличных к «Спартаку», мрак в Воронеже дал положительные эмоции. Это было торжество нефутбола с обеих сторон», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (2)
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VVM1964
1746393599
Живописность оценки этой серой унылой картины чрезмерно избыточна, можно это действо было описать одним словом - "ГАВНО" !!!(((...
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alefreddy
1746469114
унылая игра одним словом
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