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  • Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Краснодара»

Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Краснодара»

4 мая 2025, 00:15
2

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

  • У «Рубина» забил защитник Илья Рожков.
  • Казанцы идут на 7-м месте.
  • Следующий их соперник – «Ростов» (11 мая).

– Надо отдать должное «Краснодару». Этот матч – из тех, когда ты борешься за чемпионство и тебе нужна не хорошая игра, а очки, нужно их выгрызать. Это волнение в составе было сегодня у соперника заметно. Сегодня у «Краснодара» все прошло, но с уверенностью могу сказать, что мы не должны были проигрывать.

Все говорят, что «Рубину» ничего не надо. Но вы видели хоть бы один матч, где игроки не бились? Футболисты должны понимать, что бьются за клуб, за болельщиков, которые ездят вместе с командой. И за себя, за свое достоинство, поэтому нужно показывать максимум. Мы могли забить второй мяч, мы великолепно разыграли комбинацию, после которой забили свой гол. Для нас это хороший матч с негативным результатом. «Краснодар» набрал важные очки, но, может быть, с не очень хорошей игрой.

– Сезон близится к концу, в команде хороший подбор игроков. Чего не хватает «Рубину», чтобы на равных бороться с лидерами этого сезона?

– Нам нужно усилить внутреннюю конкуренцию, в первую очередь. Для того, чтобы мы могли изменить некоторые моменты в тренировочном процессе. Если у нас получится, то мы попытаемся сохранить нынешний костяк и добавить к нему конкуренцию. Если это получится, то мы сможем сделать следующий шаг.

– Руководители обещали вам с этим помочь?

– Обещать могут все, что угодно. Я буду говорить об этом только тогда, когда это исполнится. Пока этих футболистов нет, но мы в поиске. Если они составят конкуренцию нашим лидерам, то это будет следующий шаг.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Рахимов Рашид
Комментарии (2)
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Городовой
1746332157
Да гол - конфетка! И вообще Рубин был хорош.
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Январь 59
1746337156
Пожалуй самый интересный матч за всю весеннюю часть этого чемпионата.
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