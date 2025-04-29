Тарасов определил лучшего игрока РПЛ – ему 36 лет

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выделил лучшего футболиста РПЛ.

«Первый в РПЛ – Артем Дзюба! Он топ, как ни крути. У нас с ним хорошие отношения, приятельские. Если брать его личность футболиста, он приходит в команду и делает результат.

Второй – Алексей Батраков.

Третий – Дмитрий Баринов. Был на матче с «Зенитом», он напоминает мне меня в лучшие годы. Отбирает в подкате, сразу отдает голевую передачу. Себя вспомнил! Классно!» – сказал Тарасов.