Тарасов определил лучшего игрока РПЛ – ему 36 лет

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выделил лучшего футболиста РПЛ.
«Первый в РПЛ – Артем Дзюба! Он топ, как ни крути. У нас с ним хорошие отношения, приятельские. Если брать его личность футболиста, он приходит в команду и делает результат.
Второй – Алексей Батраков.
Третий – Дмитрий Баринов. Был на матче с «Зенитом», он напоминает мне меня в лучшие годы. Отбирает в подкате, сразу отдает голевую передачу. Себя вспомнил! Классно!» – сказал Тарасов.
- 36-летний Дзюба провел в этом сезоне 20 матчей за «Акрон», забил 9 голов, отдал 5 передач.
- В этом году он стал рекордсменом по числу голов за сборную России, по числу голов среди российских нападающих, а также по результативности в чемпионатах РФ по системе «гол+пас» по версии Transfermarkt.
- По окончании сезона у Дзюбы истечет контракт с «Акроном».
Источник: «Спорт-Экспресс»