Тренер вратарей объяснил, как Агкацев повредил палец в эпизоде с пенальти в Махачкале

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк прокомментировал травму Станислава Агкацева в матче с «Динамо Мх» (3:2).

На 90+11 минуте матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» «Динамо Мх» не забило пенальти.

С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, повредив палец.

Голкипер признан лучшим в матче.

«Я написал ему, поздравил с очень важными набранными очками и поинтересовался здоровьем. Сейчас такой важный этап, у Стаса прямо очень хорошо идeт, и будет обидно, если он не сможет помочь «Краснодару» в оставшихся, ключевых матчах.

Стас именно на пенальти выбил палец. Удар получился противный – под опорную ногу, но не настолько близко, чтобы ногой можно было сыграть. Пришлось группировать под себя руку. В итоге он широко раскрытой кистью, на лету буквально воткнулся в газон. Мизинец упeрся в землю и под тяжестью тела вывернулся.

У него вывих, но в этой ситуации большой разницы с переломом нет. Я не знаю, каким будет решение тренерского и медицинского штаба «Краснодара»: сможет Стас участвовать в ближайшем матче или всe-таки Дюпина поставят. Но надеюсь, что как минимум ключевые матчи, с ЦСКА, «Динамо», Агкацев сможет сыграть», – сказал Антонюк.