Гурцкая сравнил футбол с сексом

Агент, блогер Тимур Гурцкая оценил роль футбола в своей жизни.

«Для меня футбол, секс и еда имеют одинаковую значимость как для человека. Для меня футбол – максимальный уровень адреналина.

Если я несколько дней не смотрел футбол, у меня начинается почечная недостаточность. Если меня на месяц лишить просмотра спорта, я могу заболеть.

Человечеству нужно развлечение. Хлеба и зрелищ. Кто-то смотрит футбол, кто-то Ольгу Бузову или Валю Карнавал», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.