Болельщики «Зенита» высмеивают бойкот «Химками» матча на «Газпром Арене»

Объединение фанатов «Зенита» «Пяточка Нобоа» с юмором восприняло информацию о бойкоте в «Химках».

Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба. Футболисты основы планируют не выходить на матч с «Зенитом» 20 апреля.

Магомед Адиев вчера был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.

Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

Телеграм-канал опубликовал несколько постов на тему ситуации в подмосковном клубе.