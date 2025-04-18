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  • Болельщики «Зенита» высмеивают бойкот «Химками» матча на «Газпром Арене»

Болельщики «Зенита» высмеивают бойкот «Химками» матча на «Газпром Арене»

18 апреля 2025, 09:11
13

Объединение фанатов «Зенита» «Пяточка Нобоа» с юмором восприняло информацию о бойкоте в «Химках».

  • Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба. Футболисты основы планируют не выходить на матч с «Зенитом» 20 апреля.
  • Магомед Адиев вчера был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
  • Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

Телеграм-канал опубликовал несколько постов на тему ситуации в подмосковном клубе.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
Комментарии (13)
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NewLife
1744958557
Ждем также комментариев от объединения фанатов синита "Попочка Азмунки"))
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АЛЕКС 58
1744960375
Пусть мюллер деньжат халявных подкинет химикам. Он ведь тоже химичет с голубым клубом
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Хулиганин
1744962034
Ни в коем случае нельзя технарь Химкам прописывать. Везите сопливых. Это единственный шанс для дельфина на 20 результативных действий до конца сезона.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744963386
А что диаспора то не поможет своему единоверцу? Как же их братания "э.. брат"))) .Если деньги этнического криминала вложить в Химки и в Саудовскую Аравию никому не нужно будет ездить играть.
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Спартачище
1744964028
Какие потешные названия у болотных несчастных фонадиков))) Наверняка есть еще и Жопочка Венделя и Ручечка Дзюбы
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Каратель помойников
1744964507
Ещё одно объединение прыщавых алконавтов..ждём зинаидовцев из объединения " трусики Халка")))
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ilich55
1744965318
Объединение фанатов «Зенита» «Пяточка Нобоа»!? Это даже не смешно. Явная имбецильность в стадии обострения..........
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IVANRUS777
1744965412
Торчки с Мурино создали объединение "пяточка нобоа" и кого то ещё высмеивают)
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Борис34684
1744968383
А что по чуднее название объединение не могли придумать.
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Каратель помойников
1744978720
Интересно,а факед,княгиня и чмыролид в каком объединении? "Очко асмунки" или " писюн зюпы"?)))
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