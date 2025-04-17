Комментатор «Матч ТВ» Шнякин назвал сумму в месяц, необходимую его семье для жизни в Москве

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», назвал сумму, которую ему нужно зарабатывать в месяц. Речь о 400 тысячах рублей минимум.

«Для большой семьи, где есть почти три ребенка с их школами/секциями/няней, постоянно обучающаяся мама, путешествующая бабушка (с крошечной пенсией, естественно) и папой, который уже толком не отдыхает, а просто хочет посмотреть футбол в кальянной и поиграть в фифку, надо в Москве зарабатывать порядка 400-500 тысяч рублей в месяц.

Ну, с учетом небольшой ипотеки, машины и т.д. Вот и *** [иду] во все возможные проекты», – написал Шнякин.