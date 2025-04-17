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  • Комментатор «Матч ТВ» Шнякин назвал сумму в месяц, необходимую его семье для жизни в Москве

Комментатор «Матч ТВ» Шнякин назвал сумму в месяц, необходимую его семье для жизни в Москве

17 апреля 2025, 17:15
37

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», назвал сумму, которую ему нужно зарабатывать в месяц. Речь о 400 тысячах рублей минимум.

«Для большой семьи, где есть почти три ребенка с их школами/секциями/няней, постоянно обучающаяся мама, путешествующая бабушка (с крошечной пенсией, естественно) и папой, который уже толком не отдыхает, а просто хочет посмотреть футбол в кальянной и поиграть в фифку, надо в Москве зарабатывать порядка 400-500 тысяч рублей в месяц.

Ну, с учетом небольшой ипотеки, машины и т.д. Вот и *** [иду] во все возможные проекты», – написал Шнякин.

  • Дмитрий на «Матч ТВ» со дня основания канала в 2015 году.
  • Ранее Шнякин работал на «НТВ-Плюс».
  • Его коллега Георгий Черданцев получает не менее 1 миллиона рублей в месяц.

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Источник: телеграм-канал «Получка»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (37)
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...уефан
1744901084
..."Я имею очень солидный семейный бюджет, а бюджет очень солидно имеет меня)...
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subbotaspartak
1744904854
А у меня 32 тыщи пенсия, но я (как все) могу плюнуть (условно) на хоть Шмякина, хоть (натурально) на какой-нибудь БольнойМозг...
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Мойша Израилевич
1744913824
Средняя зарплата в провинции как раз без одного нолика 40-50 тысяч и то найти надо ещё более-менее годный вариант.
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Андрей1989
1744927529
Сосать шляпу уШнякина и Ко хорошо получается за эти гроши
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leonidych65
1744935357
Аппетит, однако. У меня пенсия 216 тысяч рублей в год.
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Опрессовщик
1744962495
Чердак должен общественные туалеты мыть , а не журналисткой заниматься , вообще непонятно как самый ненавистный журналюга получает звание лучшего ??? Этож сюр какой то , он невежда и тупарь , каких свет не видовал , в футболе разбирается на уровне околоподъездных алкашей , он порой несёт абсолютный бессвязаный бред , и ему всё сходит с рук ... матч тв ещё та шаражка ))) Шнякин по сравнению с ним уникум , хотя он мне тоже не нравится )))
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Mikhail-Troshkin-google
1744966529
От Чердака заразился...
Ответить
Николай-Демченков-google
1745039186
Путешествующая бабушка с маленькой пенсией?Вечно обучающаяся жена?Почти три ребёнка?Это как, это что за шняга?Бабушка дома пусть сидит, раз пенсия мизерная.Жена работать пусть идёт. А то так всю жизнь будет на курсах зависать. Вы москвичи вообще охренели. А вы поживите, как вся остальная Россия живёт от 20 до 40тыс. Заработок и то варианты искать надо.
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Сергей-Глушков-google
1745041581
С дуба рухнул? Народ губы раскатывает... Я живу в Москве с рождения, а зарплата - 25 тыс./ мес.- столько платит государство учителю... в Подмосковье. А москвичей на работу дома не берут!!!
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Фрези
1745054762
Про зарплаты не скажу, они у всех разные! Но скажу про реионт! Дом 135 кв., потолки 90т.р., обои поклейка 92т.р., цоколь дома штукатурка 100т.р., установка дверей 6-7т.р., И т.д.! Идите в строители и ремонтники, господа-товарищи!
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