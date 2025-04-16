Аршавин – о Бекхэме: «Мой голос королевский по сравнению с ним»

Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к Дэвиду Бекхэму. Они тренировались вместе в «Арсенале».
– Когда Бекхэм закончил в «Гэлакси», он попросил Венгера потренироваться с нами, потому что сезон не совпадал. А так как я ещe не отправлялся на выезды, то мы вдвоeм с ним и с тренером по физподготовке занимались.
– Мастер сумасшедший?
– Смотря с кем сравнивать. Ну мы так, мячик гоняли, поддержать форму. Неделю или полторы он тренировался.
– Штрафные закладывал?
– Нет, не было нужды.
– А ты себя спокойно чувствовал, что с Бекхэмом тренируешься?
– Да, а что? Кстати, по поводу моего голоса. У меня королевский по сравнению с его голосом. У него вроде писклявый, ещe хуже.
Источник: ютуб-канал Fonbet