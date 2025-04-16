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  • Аршавин – о Бекхэме: «Мой голос королевский по сравнению с ним»

Аршавин – о Бекхэме: «Мой голос королевский по сравнению с ним»

16 апреля 2025, 03:30
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Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к Дэвиду Бекхэму. Они тренировались вместе в «Арсенале».

– Когда Бекхэм закончил в «Гэлакси», он попросил Венгера потренироваться с нами, потому что сезон не совпадал. А так как я ещe не отправлялся на выезды, то мы вдвоeм с ним и с тренером по физподготовке занимались.

– Мастер сумасшедший?

– Смотря с кем сравнивать. Ну мы так, мячик гоняли, поддержать форму. Неделю или полторы он тренировался.

– Штрафные закладывал?

– Нет, не было нужды.

– А ты себя спокойно чувствовал, что с Бекхэмом тренируешься?

– Да, а что? Кстати, по поводу моего голоса. У меня королевский по сравнению с его голосом. У него вроде писклявый, ещe хуже.

Источник: ютуб-канал Fonbet
США. МЛС Аршавин Андрей Бекхэм Дэвид
Комментарии (1)
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Foxitkuban
1746042346
Ну уж нет... Писк Шавы по противности не переплюнуть.
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